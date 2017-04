Wird Xbox Scorpio teurer als PS4 Pro?

In einem Interview mit Eurogamer sprach Microsofts Mike Ybarra über die neu angekündigte Xbox Scorpio, und erwähnte unter anderem, dass die Konsole für "Premium-Kunden, einem Spieler der nur die beste Version eines Spiels erwartet" zugeschnitten ist. Den Preis der Xbox Scorpio berechnen die Kollegen auf etwas unter 500 Euro, was dem Originalpreis der Xbox One zur Veröffentlichung im Herbst 2013 entsprechen würde. Damit kostet sie etwa 100 Euro mehr, als die PS4 Pro - allerdings ist das abhängig von den Verkäufern. Microsofts neue Konsole soll am Ende des Jahres veröffentlicht werden, auf der diesjährigen E3 sollten wir also schon einige Spiele für die Scorpio erwarten dürfen. Microsoft versprach zudem, dass alle Scorpio-Titel ebenfalls auf der Xbox One laufen würden.

...alles was wir jetzt noch brauchen, ist die Größe der Konsole zusammen mit einem offiziellen Release.