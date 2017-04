DICE spricht über die Zukunft von Battlefield 1

DICE hat mit den Kollegen von VG24/7 in einem Interview über die Zukunft von Battlefield 1 gesprochen. Darin verspricht der Entwickler, ihren Weltkriegs-Shooter monatlich mit Updates zu erweitern, anstatt wie bisher, alle paar Monate einen größeren Content-Patch zu veröffentlichen. Das soll ihnen helfen, das Feedback der Community effektiver einzubauen und bestehende Probleme schneller anzugehen. Das sogenannte Frühjahrs-Update sei bereits in der Mache und wird es Spielern erleichtern, mit Freunden und Mitspielern zusammenzuspielen. Bis zum Ende des Aprils sollen die Platoons eingeführt werden, im Mai geht DICE die Operationen an. Das nächste Premium-DLC heißt In The Name of the Tsar und wird an der Ostfront angesiedelt sein. Ob diese Strategie mehr Erfolg hat, als ihr bisheriges Konzept?