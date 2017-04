Candy Crush-Entwickler arbeitet an mobilem Call of Duty

Das schwedische Entwicklerstudio King hat gestern bekanntgegeben, dass sie an einer Call of Duty-Umsetzung für mobile Geräte arbeiten. King weiß wie schwer es wird, Fans auf dem Smartphone eine vergleichbare Erfahrung zu präsentieren, wie die von den diversen Konsolen-Ablegern kennen. Um das zu erreichen, werde das Spielgefühl transformiert und auf den mobilen Plattformen neu definiert. Kings Ansatz ist "frisch, sozial und hochgradig zugänglich.", die Spielerfahrung soll ebenso authentisch bleiben, wie es Fans gewohnt sind. Wird Call of Duty auch den mobilen Markt dominieren?