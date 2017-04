Trailer zeigen Multiplayer-Action in Dawn of War 3

Warhammer 40,000: Dawn of War 3 erscheint am 27. April für den PC und um den Hype um das Echtzeit-Strategiespiel von Sega noch etwas aufzuheizen, haben die nun zwei neue Trailer mit fetter Mehrspieler-Action veröffentlicht. Im ersten Video sehen wir eine Teamschlacht im Online-Modus, in der gut koordinierte Aktionen und Strategie zum Einsatz kommen. Der zweite Trailer gibt wertvolle Einsteiger-Tipps und Herangehensweisen für Spieler, die bislang noch nicht in Berührung mit der Reihe gekommen sind. Vom 21. bis zum 24. April veranstaltet Relic Entertainment eine offene Beta, für die ihr euch schon jetzt registrieren könnt.