"Es macht Sinn" Nidhogg 2 für Nintendo Switch zu portieren

Nidhogg 2 erscheint in diesem Jahr und wie wir vom Creative Director Mark Essen auf der Pax East erfahren haben, sei eine mögliche Nintendo Switch-Version des Spiels mehr als nur wahrscheinlich. "Yeah, definitiv. Ich meine, es sind zwei Spieler und deshalb macht es Sinn. Ein einfaches Kontroll-Schema und so weiter..." lautete seine Antwort. Als wir ihn danach fragten, was die nächsten Schritte für das Spiel seien und wie es mit dem aktuellen Zustand des Spiels aussehe, erklärte uns Essen, dass Messhof nun vor allem mit der Feinarbeit beschäftigt ist. Weitere Inhalte für den Einzelspielermodus werden ebenfalls überarbeitet. Glaubt ihr, dass Nidhogg 2 wirklich so perfekt auf die Switch passt?