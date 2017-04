Neues The Surge-Video zeigt Looten und Crafting

Das deutsche Entwicklerstudio Deck 13 veröffentlicht ihr Sci-Fi-Dark Souls The Surge am 16. Mai für PC, PS4 und Xbox One und falls auch ihr nicht länger auf das kleine RPG warten wollt, haben wir heute gute Neuigkeiten. Publisher Focus Home Interactive hat nun einen neuen Trailer herausgebracht, der das Loot-System im Detail erklärt. Ein bisschen Gameplay gibt es auch, viel wichtiger ist jedoch der Aspekt, wie der Charakter die Gegnertypen ausschaltet. Werden die Augmentationen sorgfältig vom Körper getrennt, erhalten wir das unversehrte Equipment für uns selbst. Aus den gefundenen Teilen lässt sich zudem weitere Ausrüstung herstellen, natürlich finden Entdecker das auch abseits des Weges. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels. Wie wichtig ist der Crafting-Aspekt in The Surge und ähnlichen Titeln für euch?