Bethesdas kommende E3-Show heißt Bethesdaland

Bethesdas erster Anlauf einer eigenen Pre-E3-Show im vergangenen Jahr verlief ziemlich erfolgreich. Dabei erhielten sowohl Presse als auch Fans einen guten Einblick in die momentanen und zukünftigen Entwicklungen des Publishers, verpackt in einer schnittigen Präsentation. Auch für die diesjährige E3 in Los Angeles packt das Unternehmen dieses Modell aus und kündigt das Ganze mit Termins an. Den Teaser dazu gibt es unten, dieser erwähnt den offiziellen Namen und das Datum für das Event. Mit der anstehenden Veröffentlichung von Prey, Quake Champions und den erfolgreichen Verkäufen von Dishonored 2, Doom und Fallout 4, erhoffen sich viele Fans endlich einen Teaser für ein Elder Scrolls VI. Und wie sieht es mit den Gerüchten um ein The Evil Within 2 aus? Was erwartet ihr für von dem Event? Hinterlasst uns ein Kommentar dazu.