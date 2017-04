Beta-Einladungen für Nekromanten-Klasse in Diablo III gehen raus

Blizzard hat bekanntgegeben, dass die Beta-Server für die neue Nekromanten-Klasse in Diablo III bereit stehen. Privilegierte Spieler auf der ganzen Welt erhalten in Kürze Zugang zum neuen Inhalt, heißt es dort. Wenn ihr nicht länger warten wollt, meldet euch doch selbstständig für das Testprogramm an, das geht ganz einfach im Account-Manager von Blizzard (dem ehemaligen Battle.net). Garantiert wird ein der Zugang dadurch zwar nicht, aber es ist eure beste Chance. Mac-Nutzer dürfen sich übrigens ebenfalls freuen, da Blizzard auch sie für den Test zulässt. Gebannte Spieler sind natürlich von der Aktion ausgeschlossen. Patch 2.6.0 und die anderen Aspekte des Patches sind weiterhin in Bearbeitung, Blizzard ermutigt weiterhin alle Spieler dazu, Feedback und Erfahrungen mit dem Spiel zu teilen. Was sind eure Erwartungen und Ängste für die neue Klasse?