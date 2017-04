Naruto to Boruto: Shinobi Striker und Ultimate Ninja Storm-Sammlung für PS4 angekündigt

Der Anime zu Naruto ist vielleicht vorbei, doch Bandai Namco hat noch viele Pläne für ihr Videospiel-Franchise. Nun haben sie zwei weitere Titel für die Playstation 4 angekündigt, die im japanischen Magazin Weekly Jump vorgestellt wurden. Naruto to Boruto: Shinobi Striker ist ein eigenes Spielerlebnis, das bis zu acht Spieler gleichzeitig in "akrobatische Ninjakämpfe" verwickelt. Naruto und einige seiner kämpferischen Freunde sind auf dem Bild in ihr jugendlichen Selbst zurückgekehrt, Boruto ist allerdings nirgends zu sehen. Der zweite Titel heißt Naruto: Ultimate Ninja Storm Trilogy und besteht aus den Spielen Naruto: Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3. Alle veröffentlichten Zusatzinhalte werden in einem dicken Gesamtpaket enthalten sein, erscheinen wird die Kollektion im Sommer vorerst nur in Japan zum Vollpreis.

Danke an den Übersetzer: Gematsu