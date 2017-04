Verkäufer verrät Termin für PES 2018

Pro Evolution Soccer 2018 könnte vielleicht am selben Tag erscheinen, wie sein Vorgänger: am 15. September. Das ist jedenfalls das Platzhalter-Datum, das Amazon Italien für ihre neue Produktseite gewählt hat. Ein eigens erstelltes Boxart haben sie dem Spiel ebenfalls verpasst, wir haben das mal so für euch hochgeladen. Die Webseite verrät zudem, dass das Spiel auf der PS4, Xbox One und PC erscheint. Eine Fassung für Nintendo Switch schließt Amazon aus, die Old-Gen-Konsolen-Portierungen für Xbox 360 und PS3 jedoch nicht.

Als wir PES-Senior Director für den Bereich Brand & Business Development, Jonas Lygaard heißt der gute Mann, fragten, verriet der uns nur scherzhaft, dass es eine "gute Vorhersage" wäre, mit Pro Evolution Soccer 2018 zu rechnen. Der Konami-Mann wollte uns damals keine weiteren Details verraten, doch wenn wir uns die bisherige Firmenstrategie anschauen, könnte der 3. Juni ein guter Zeitpunkt für die Enthüllung des Projekts sein. Da nämlich findet das Finale der Champion League und der Weltmeisterschaft der PES League statt