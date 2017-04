Quantum Break reist in Zeit zurück, um Geburtstag zu feiern

Manche Leute sagen, das Gameplay und die Welt von Quantum Break sind limitiert, andere Spieler hatten mit dem einzigartigen Erzählstil und dem kugellastigen Actionspiel aus der Third Person-Perspektive eine gute Zeit. Genau heute vor einem Jahr ist das Spiel für die Xbox One erschienen und um das zu feiern hat sich der finnische Entwickler Remedy Entertainment eine kleine Auszeit genommen und Jacks Abenteuer entsprechend gefeiert. In einem Video präsentieren sie die Highlights der Entwicklung, auf Remedys offizieller Webseite und diversen sozialen Kanälen finden wir weiteres Material, Fan-Zeichnungen, Musik und sogar Klingeltöne. Welche Erinnerungen habt ihr mit dem Titel? Lasst uns einen Kommentar da.