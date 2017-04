Wir sprechen mit Joonas Turner über Tormentor X Punisher

Die Action-Slasher-Simulation Tormentor X Punisher hat auf der PAX East eine Menge Leute beeindruckt, während sie versuchten, in Top-Down-Sicht die niederträchtigen Dämonen zu verhauen. Wir haben uns mit Joonas Turner zusammengetan, um mehr über das Projekt und die kommenden Pläne des Studios zu erfahren:

"Das Spiel ist jetzt fertig. Es ist komplett, wir hatten acht Monate, um das zu erreichen. Nun haben wir acht Bossgegner im Spiel, es gibt ein Upgrade-System und wir haben versteckte Geheimnisse."

Turner sprach anschließend über den Koop-Modus und darüber, weitere Details für die Vorgehensweise der Bosse einzufügen. Aktuell verändert jeder von ihnen das Level dramatisch, aber das sollte noch nicht das Ende der Reise sein. Und da das Spiel ansonsten soweit fertig ist, könne man nun auch darüber nachdenken, den Titel für andere Plattformen zu veröffentlichen:

"Es erscheint für PC und Mac auf Steam und via Good Old Games (GOG)," so Turner. "Mitte April, vielleicht Anfang Mai wird es soweit sein. Wir verschieben das ein bisschen, um mehr Bewusstsein für den Titel zu schaffen. Also Mitte April, Anfang Mai, das hängt von ein paar Dingen ab. Und danach, in der Zukunft, schauen wir uns vielleicht Konsolen-Versionen an."