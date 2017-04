Offenes Beta-Wochenende für Warhammer 40,000: Dawn of War 3

Relic Entertainment und SEGA Europa haben am Nachmittag bekanntgegeben, dass im Zeitraum vom 21. April bis zum 24. April ein Testwochenende für Warhammer 40,000: Dawn of War 3 geplant ist. Interessierte Spieler können sich schon jetzt hinter diesem Link registrieren. In der offenen Beta dürfen wir die Multiplayer-Modi des Spiels ausprobieren und erhalten Zugang zu allen drei Fraktionen des Spiels - Space Marines, Eldar und Orks. Eine Auswahl der klassenspezifischen Elite-Einheiten wird ebenfalls verfügbar sein, um uns eine Handvoll Strategien und verschiedener Spielstile zu bieten. Außerdem werden während der gesamten Aktion die neuen Skins gezeigt, mit denen wir unsere Einheiten ausstatten dürfen. Diese werden unter anderem bei einigen Vorbestellungen angeboten, aber da müsst ihr euch entsprechend selbst drum kümmern. Warhammer 40,000: Dawn of War 3 erscheint am 27. April für den PC. Eine Vorschau zum Spiel haben wir übrigens auch schon geschrieben, die gibt es hier zu Lesen.