Cars 3: Driven to Win enthüllt

Es ist nun zwei Monate her, seit Avalanche Software das Disney Infinity-Studio für das dritte Cars-Spiel wiederbelebt hat und heute bekommen wir erste Details. Disney gab bekannt, dass Cars 3: Driven to Win im Juni auf etlichen Plattformen erscheinen werde, darunter Playstation 3 und 4, Xbox 360 und One, Nintendo Switch und sogar die Wii U. Über zwanzig individualisierbare Charaktere und ebenso viele Strecken warten auf die Nachwuchs-Raser. Cars 3: Driven to Win enthält fünf Spielmodi, darunter einen sogenannten Stunt Showcase (in dem wir Stunts vollziehen müssen, um Punkte zu kassieren), Takedown (Kampf mit Powerups) und Battle Race (normale Rennen auf dem Splitscreen). Glaubt ihr, dass Disney Interactive das richtige Studio für eine solche Umsetzung ist?