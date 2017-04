Overwatch: Keine Einzelspieler-Kampagne geplant

Seitdem Blizzard Anfang der Woche große Neuigkeiten für Overwatch angekündigt hat, erreichen uns etliche Gerüchte und die Hoffnungen vieler Fans und Spieler. Lead Character-Künstler Renaud Galand und sein Kollege, der Game Director Jeff Kaplan kippen mit eigenen Aussagen fleißig weiter Kraftstoff in das brennende Internet, doch erst am nächsten Dienstag werden sie endgültig verraten, mit welchen Änderungen wir denn nun rechnen dürfen. Unglücklicherweise haben sie aber schon jetzt bekanntgegeben, dass die Einführung einer Solokampagne kein Bestandteil ihrer Enthüllung sein wird. Kaplan hat das in einem Interview mit GameSpot preisgegeben. Seines Wissens sei aktuell keine derartige Implementierung geplant, denn eine entsprechende Umsetzung wäre alles andere als leicht:

"Für ein 6v6-PvP-Spiel, das plötzlich eine vollwertige Einzelspieler-Kampagne erhält, wäre es, als mache man ein brandneues Spiel, im und aus dem Spiel. Ich bin nicht sicher, ob unsere Spieler den Entwicklungsaufwand verstehen, der damit einhergehen würde. Aber es ist eine faszinierende Idee.

Was glaubt ihr, wird uns Blizzard nächste Woche zeigen?