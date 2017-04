Ultra Street Fighter II: The Final Challengers hat Gold-Status erreicht

Nachdem Yoshinori Ono via Twitter angekündigt hat, dass Ultra Street Fighter II: The Final Challengers jetzt Gold-Status für die Switch erreicht hat, liess Nintendo nicht lange warten und veröffentlichte einige Screenshots. Hier sieht man den neuen Egoperspektiven-Modus für den Einzelspieler, genannt Way of the Hado, bei dem die Spieler die Joy-Cons benutzen um sich selbst zu verteidigen und die Shadoloo-Armee mit Hadoken und Shoyuken Special-Moves angreifen.

The Final Challengers bringt einen neuen Koop-Modus und die Chance durch ein 250 Seiten Art-Book mit mehr als 1500 Illustrationen aus 30 jahren Street Fighter geschichte. Dazu kommen noch Evil Ryu und Evil Ken, wobei die Spieler frei zwischen dem klassischen Pixel-Stil und dem modernen Look wählen können.

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers erscheint am 26.Mai exklusiv für die Nintendo Switch.