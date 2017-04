Uncharted 4: Treasury Map jetzt verfügbar

Nach dem Update aus dem letzten Monat, mit dem Naughty Dog den neuen "King of the Hill" Mehrspieler-Modus, neue Waffen und Skins für Uncharted 4: A Thief's End bereitgestellt hat, bringt das Studio jetzt die neue Multiplayerkarte "Treasury" in Libertalia.

Ihr offizieller Blog schreibt: "Treasury ist eine mittelgroße Karte, die enge Innenräume mit weiten Outdoor-Arealen verbindet, die Kämpfer auf naher oder mittlerer Distanz sicher lieben werden. Die Dinge werden besonders hektisch in einer Galerie in der Mitte der Karte. Geht schnell hinter einstürzenden Bücherreaglen in Deckung um die Oberhand zu behalten."

Hier der neue Trailer, der euch einen netten Überblick über Treasury verschafft.