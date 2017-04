Gerücht: Sucker Punch präsentiert Projekt auf E3 2017

Sucker Punch hat seit der Veröffentlichung des Infamous: Second Son-Standalones First Light im August 2014 kein weiteres Projekt herausgebracht. Das kann entweder bedeuten, dass sich das tolle Studio aus dem Games-Business zurückzieht oder (und das hoffen wir sehr), dass sie derzeit an etwas richtig Heißem arbeiten. Branchen-Insider Tidux hat auf Twitter verraten, dass das Studio eine besondere Überraschung für uns bereithält. Im Rampenlicht der diesjährigen E3-Messe werde das Studio ein Projekt für die PS4 präsentieren:

"Sucker Punch wird etwas neues Neues zeigen, einen kurzen Teaser auf der E3 #PS4 #PS4Pro" Weitere Details wurden nicht genannt. Das ist wie gesagt nur ein Gerücht, doch uns würde es sehr freuen, einen neuen Sly Cooper- oder Infamous-Teil von den talentierten Entwicklern zu sehen. Aber vielleicht kündigen sie ja auch etwas komplett Neues an, was denkt ihr?