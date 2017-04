Neuigkeiten für Crackdown 3 angekündigt

Der 6. April könnte ein wichtiger Tag für Microsoft werden, denn morgen werden die technischen Details von Project Scorpio enthüllt. Bisher gibt es noch keine offiziellen Meldungen, welche selbstentwickelten Spiele Microsoft bei dieser Gelegenheit zeigen will.

Vor ein paar Stunden gab es den kryptischen Tweet über Crackdown 3, einen der exklusiven Titel für die Xbox One, von dem lange nichts mehr zu hören war. In dem Tweet heisst es: " 2017 läuft gut an! Crackdown 3 Infos sind am Horizont und wir sind bereit den Boom zu bringen!"

Vielleicht wissen wir schon morgen mehr über Crackdown und bekommen es vielleicht sogar auf der Scorpio gezeigt. Wer weiss? Lange dürfte es nicht mehr dauern, denn das Spiel ist noch für 2017 angekündigt.