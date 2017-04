Steam-Kritiken von For Honor immer negativer

Bei Spielern und Kritikern kam For Honor zur Veröffentlichung im Februar noch recht gut weg, doch nun tendieren die Rezensionen auf Steam immer mehr ins Negative. Dabei scheint das Spiel selbst nicht unbedingt Schuld zu tragen, viel eher werden die vielen Verbindungsfehler als Grund genannt. Auch das Erlangen des Stahls wird von vielen Spielern als "zu einfach" bezeichnet. Bei dem Stahl handelt es sich um die Ingame-Währung, mit denen wir unsere Kämpfer mit kosmetischen Gegenständen optisch aufwerten. Ubisoft hat deshalb die Rate, mit der wir Stahl bekommen, erhöht, doch dafür scheint es mittlerweile zu spät.

Viele Spiele steigen in der Wertung nach dem Launch auf, doch For Honor gilt hier als Ausnahme. Auch die Anzahl der Spieler ist seit dem Release stark gesunken und trotz Bemühungen seitens Ubisoft, schwindet die Zahl immer weiter. Einen so schnellen und starken Abfall konnte niemand erwarten, vor allem nicht nach der positiv behafteten Veröffentlichung. Es bleibt also spannend, ob es Ubisoft noch einmal gelingt, die Spieler wieder an Bord zu holen. Dies ist nicht das erste Mal, dass Ubisoft sich Kritik aussetzen muss. Erst im vergangenen Monat regten sich Spieler über die zu investierende Zeit auf, um alle freischaltbaren Inhalte zu erlangen. Auch Ubisofts Schlichtungsversuche brachte keinen Frieden. Was könnte Ubisoft tun, um For Honor weiter zu verbessern?