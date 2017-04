Hackergruppe CPY knackt Mass Effect: Andromeda in Rekordzeit

Seit der Veröffentlichung von Mass Effect: Andromeda sind grade einmal zwei Wochen vergangen, doch das scheint Hacker nicht davon abzuhalten, sich an EAs neustem Titel auszuprobieren. In nur zwei Wochen ist es einer Gruppe gelungen, den aktuellen Denuvo-Kopierschutz der Weltraum-Odyssee auf dem PC zu umgehen und damit einen zweifelhaften neuen Rekord für das bisher am schnellsten gecrackte EA-Spiel aller Zeiten aufzustellen. Die kriminelle Gruppierung CPY hat zuletzt für Aufmerksamkeit gesorgt, nachdem sie den Denuvo-Kopierschutz von Capcoms Resident Evil 7: Biohazard in nur fünf Tagen knackte. Ob der Crack die Verkaufszahlen des Spiels beeinflusst, lässt sich noch nicht beurteilen, momentan ist Biowares neuster Ableger des Mass-Effect-Franchise trotz gemischter Auffassungen auf dem ersten Platz der Charts in Großbritannien.