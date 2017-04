Heute im GR-Livestream: Persona 5

Europäische Spieler mussten sehr lange sehr tapfer auf die Veröffentlichung von Persona 5 für den Westen warten, doch heute ist es endlich soweit. Die Kritiker sind hierzulande komplett aus dem Häuschen, das Warten muss sich also wirklich gelohnt haben. Unser Redakteur Anders hat dem Spiel in seiner Kritik die Bestnote verliehen, selbstverständlich werfen wir deshalb heute einen Blick auf das Spiel von Atlus. Los geht es um 16:00 Uhr, wenn ihr den Start des Abenteuers ebenfalls miterleben wollt, klickt euch direkt in unsere Liveseite.