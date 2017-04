Cave Story+ für Nintendo Switch angekündigt

Nicalis-Chef Tyrone Rodriguez hat schon vor der Veröffentlichung der Nintendo Switch angekündigt, dass ihr Spiel Cave Story für die Switch kommt, doch nun ist das offiziell. Im Gegensatz zur Steam-Version von 2011 wird das Spiel überarbeitet und kommt mit HD-Grafiken, Musik-Mixes und sechs neue Spielmodi. Nicalis wird Cave Story+ am 20. Juni für Nintendo Switch in den USA veröffentlichen, sowohl digital als auch physisch. Einen Termin für Europa gibt es noch nicht, scheint aber zumindest wahrscheinlich. Das Studio hat in der Vergangenheit stets gerne den europäischen Markt mitgenommen.