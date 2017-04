Zelda: Breath of the Wild läuft in 4K auf einem PC

Es ist nicht das erste Mal, dass wir über die Portierungsarbeiten von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für den PC berichten. Eine Gruppe von freien Programmierern haben sich die Wii U-Version des Spiels vorgeknöpft und versuchen Nintendos neuestes Meisterwerk mithilfe des Wii U-Emulators CEMU auf den PC zu portieren. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten, scheint das Team große Fortschritte zu machen, aktuell läuft das Spiel wohl bei einer Auflösung von 4K mit 30 Bildern die Sekunden. Auf Youtube präsentiert die Gruppe ihre Arbeit und erklärt, auf welche Probleme sie bis hierhin gestoßen sind.

Quelle: Polygon.