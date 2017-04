Nintendo-eShop zeigt nun meistverkaufte Switch-Spiele an

Wenn ihr euch das nächste Mal in den eShop der Nintendo Switch bewegt, werdet ihr dort ein neues Feature entdecken. Nintendo hat die Plattform kurzerhand vom Netz genommen, um dem Shop einer Wartung zu unterziehen. Neben kleineren Änderungen wurden zwei Untermenüs eingeführt, die "Best-Seller" und "Charts". Wir halten das für eine sinnvolle Erweiterung, weil es dort aktuell nicht sonderlich viel Abwechslung gab. Wie NeoGaf berichtet, gibt es noch nicht sonderlich große Unterscheidungen in den Regionen, das könnte vielleicht auch mit der geringen Menge an verfügbaren Spielen zusammenhängen. Habt ihr bereits erste Erfahrungen mit den eShop-Spielen der Nintendo Switch gesammelt?