Vier PS2-Klassiker von Jak kehren auf die PS4 zurück

Die alten Maskottchen der PSOne und PS2 kehren zurück, zuerst Crash Bandicoot, Ratchet & Clank und Wipeout, nun folgt auch Jak. Sony kündigte nämlich erst kürzlich den Release der ersten drei Spiele der Reihe an: Jak and Daxter: The Precursor Legacy, Jak II und Jak 3. Das ganze soll noch dieses Jahr über den PS-Store der Playstation 4 veröffentlicht werden. Doch während die drei Titel lediglich neu veröffentlicht werden, bekommt Jak X: Combat Racing eine HD-Remastered-Version. Original wurde der Titel 2005 von Naughty Dog exklusiv für die PS2 entwickelt. Die neue Version beinhaltet eine 1080p Auflösung und die typischen PS4-Funktionen wie Trophäen, Shareplay, Remote Play und Activity Feeds. Die Spiele sollen im laufe des Jahres digital veröffentlicht werden. Einige Screenshots zu den Titeln findet ihr auf dem Playstation-Blog.