Survival-Spiel Impact Winter offiziell verschoben

Mojo Bones und Bandai Namco haben die Verschiebung ihres kommenden Survival-Abenteuers Impact Winter bekanntgegeben. In der Pressemitteilung erklären sie, dass die Entwicklungsarbeiten am Titel länger dauern, als anfangs geplant, und sich der ursprüngliche Termin von den 12. April nun auf den 23. Mai verschiebt: "Alles ist in Position, bis zur Veröffentlichung des Spiels wollen wir sichergehen, dass die Einstiegsphase nicht zu überwältigend ist und die übergeordnete Spielerfahrung ausbalaciert ist. Angesichts des Umfangs des Projektes und unserer Teamgröße, dauert es etwas länger als erwartet. Am Ende hilft all das sicherzustellen, dass jeder die bestmögliche Erfahrung hat, was die [allerhöchste] Priorität ist.