Flipping Death knüpft an Stick it to the Man! an

Flipping Death ist das nächste quirlige Adventure vom schwedischen Entwicklerstudio Zoink Games und wie die uns im Interview verraten, gibt es einige Verbindungen zu ihrem letzten Spiel, Stick it to the Man!. Wir haben die Möglichkeit bekommen, mit PR- und Marketing-Manager Mikael Forslind zu sprechen, die waren nämlich auch auf der PAX East.

"Flipping Death ist ein Adventure-Plattformer", erklärt Forslind. "Aber es hat auch Puzzle-Elemente. Ihr spielt als Penny, die direkt zu Beginn des Spiels stirbt. Deshalb müsst ihr herausfinden, was euch eigentlich passiert ist und was der Grund dafür ist, dass ihr aus dem [Reich der Toten] wieder zurück gekehrt seid. Es gleicht einem traditionellen Adventure sehr, aber es hat auch Plattforming-Elemente."

Flipping Death wurde als "geistiger Nachfolger" für Zoink Games' letztes Spiel Stick it to the Man! angekündigt (was übrigens ein sehr gelungener Wortwitz ist, wenn ihr beachtet, dass der Hauptcharakter tot ist). Doch wie uns die Entwickler verraten, scheint es eher eine Story-Verbindung gibt: "Wir sind hierbei ein bisschen geheimniskrämerisch", erklärt Forslind. "Ray, der Hauptcharakter von Stick it to the Man!, und Penny, die Protagonistin in Flipping Death, sie teilen sich denselben Nachnamen, und das ist auch schon alles, was wir dazu im Moment sagen. Es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen. Wir wollen euch später weitere Geheimnisse geben."

"-Enthüllung gezeigt, doch das Spiel wird auch auf anderen Plattformen als der Switch erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es dazu noch nicht, schließlich arbeitet Zoink aktuell auch noch an Fe, einem Spiel für EA.

"Bei Zoink arbeiten wir aktuell an zwei Spielen. Der andere Titel heißt Fe. Was wir machen wollen, ist Fe noch in diesem Jahr zu veröffentlichen und nachdem Fe erhältlich ist, bringen wir Flipping Death raus. Wann genau das sein wird, weiß ich noch nicht, denn das hat viel mit Fe zu tun. Wir wollen die beiden Spiele nicht zeitgleich veröffentlichen."