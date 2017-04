Race Control Director düst ab Donnerstag auf iOS

Race Control Director, der feine Renn-Simulator von Fabian Bouwmeester, wird am Donnerstag für iOS erscheinen. Damit ist es möglich, auch von unterwegs in die strategische Motorsport-Simulation zu versinken. Das textbasierte Spiel bietet etliche Wege, den Rennverlauf unserer Fahrer zu beeinflussen, ein Fest also für Hobbystrategen. Mehr Informationen dazu findet ihr auf der offiziellen Webseite. Den offiziellen Trailer haben wir aber schon hier für euch eingebunden. Genießt ihr solche Spiele auf dem großen, oder doch lieber auf den kleinen Bildschirm?