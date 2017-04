Xenos vs Marines ist ein neuer Sci-Fi-Shooter

Gaijin Entertainment und Darkflow Software, aktuell mit der Veröffentlichung von Enlisted beschäftigt, kündigen bereits ihr nächstes Projekt an: Xenos vs Marines. Die Pressemitteilung verrät, dass das Spiel ein "First Person-Shooter mit taktischen Kommandos [ist, dass] einen revolutionären Ansatz von Realismus in Sci-Fi-Spielen" versucht. Spieler sind die Colonial Force Space Marines und müssen eine neue Heimat suchen und sich gegen blöde Alien-Invasoren verteidigen. Die sogenannten "Xenos" werden nicht die einzigen Probleme sein, auf die wir während des Spielens stoßen. Extreme Umweltveränderungen und Anomalien werden uns davon abhalten, nach Belieben die neue Welt zu erkunden. Getroffene Entscheidungen, schnelle Reflexe und Taktik seien die hervorstechenden Elemente des Titels, heißt es. Xenox vs Marines ist noch in frühester Entwicklung, doch es gibt bereits einen ersten Teaser.