Filmumsetzung von We Happy Few in Arbeit

Variety berichtet, dass We Happy Few von Compulsion Games eine filmische Umsetzung erhält. Produziert werden soll der Streifen von Gold Circle Entertainment, die unter anderem für Pitch Perfect bekannt sind. Complusion Games hat sich dafür mit dj2 Entertainment zusammengetan. We Happy Few hat gerade auch ein größeres Update erhalten, vielleicht lohnt es sich also, noch einmal in das Spiel zu springen? Glaubt ihr, dass der individuelle Stil des Spiels gut auf die Leinwand passt?