Gerücht: Xbox Scorpio zeigt Forza und Red Dead Redemption

Gerüchte besagen, dass sowohl Forza Motorsport 7 als auch Red Dead Redemption 2 unter den Titeln sein wird, die Microsoft nutzen wird, um die Kapazitäten ihrer Xbox Scorpio zu demonstrieren, wenn das Konsolen-Upgrade endgültig angekündigt wird. Laut der Quelle sollen zudem schon bald die beiden heftig verschobenen Titel Crackdown 3 und State of Decay 2 gezeigt werden. Ebenfalls mit auf der Präsentation ist wohl das neue Call of Duty (das offenbar im zweiten Weltkrieg angesiedelt sein soll), Star Wars Battlefront 2 und Madden sowie FIFA. Interessanterweise wollen die Redakteure erfahren haben, dass Spiele, die auf der normalen Xbox One mit einer Auflösung zwischen 900p und 1080p laufen, auf 4K hochskaliert werden sollen. Alles nur Gerüchte, aber spannend wäre es.

Quelle: Windows Central