Destiny 2 könnte Fokus auf Osiris und Rasputin legen

In der vergangenen Woche gab es einige Neuigkeiten zum kommenden Destiny 2, unter anderem ein Enthüllungs-Trailer und einige Fotos, die auf Twitter von Bungie veröffentlicht wurden. Seitdem haben Fans versucht, so viele Informationen wie möglich aus den Quellen zu sammeln, besonderes Augenmerk wurde dabei auf das untere Bild gelegt, das schon jetzt etwas über die kommenden Erweiterungs-Pläne verrät. Fans des Franchise erkennen die zwei Symbole vielleicht wieder. Das erste stellt das Symbol des Warlocks Osiris dar, der das Multiplayer-Event 'Prüfungen des Osiris' inspirierte. Werden wir in Zukunft vielleicht auf dem Merkur herumstapfen? Etwas in der Richtung lässt sich dadurch zumindest ableiten.

Das andere Symbol repräsentiert den Kriegsgeist Rasputin, der im Originalspiel bereits mehrere Auftritte hatte. Es wurde zudem bereits angedeutet, dass Rasputin in der Zukunft des Spiels eine größere Rolle tragen wird, also scheint es gar nicht allzu weit hergeholt, dass dies ein Fokus in der kommenden Erweiterung werden könnte. Destiny 2 landet am 8. September auf dem PC, der Playstation 4 und der Xbox One. Mehr Informationen zur Fortsetzung findet ihr hier. Unten könnt ihr euch den in der vergangenen Woche veröffentlichten Trailer anschauen.