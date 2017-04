Countdown-Teaser für Bayonetta

Am 1. April hat Sega auf Steam ein Scherzspiel mit dem Namen 8-Bit Bayonetta erstellt, in dem wir die heiße Hexe in bester Sidescrolling-Manier durch die Gegend springen lassen dürfen. Obwohl die Aktion als Aprilscherz verkleidet war, steckt offenbar mehr in dem kleinen Titel. Wer Segas kostenloses Geschenk durchspielt, wird optionale auf eine offizielle Webseite weitergeleitet, auf der wir einen Countdown vorfinden. Was dort gezeigt werden soll, sobald der Timer 0 erreicht, lässt sich zwar noch nicht sagen, doch dass es eine Verbindung zu Bayonetta hat, wird schnell klar. Anfang nächster Woche werden wir mehr erfahren, vielleicht handelt es sich dabei ja um einen PC-Port oder sogar eine Neuankündigung?