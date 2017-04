Vor ein paar Tagen ist im Internet ein Trailer des neuen Actionspiels Agents of Mayhem von Koch Media aufgetaucht, der den Termin des neuen Spiels von Volition auf Anfang August datiert. Nun gibt es eine offizielle Version dieses Videos, mit dem gewohnten Humor des Saints Row-Studios und Ingame-Footage. Am 18. August wird das Spiel erscheinen, nähere Informationen sollen in Kürze folgen.