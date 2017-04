In London haben wir uns Volitions Agents of Mayhem angeschaut und mit Associate Design Director Thaddeus Sasser über das kommende Spiel gesprochen. Neben anderen Themen ging es vor allem über die Stadt Seoul und was Spieler darin alles erleben können.

"Ah, da gibt es viel zu erledigen.", erklärt Sasser. "Ich schätze das ist der Zeitpunkt, an dem ich verraten muss, dass das Spiel Außenposten beinhaltet. Die Legion hat einige Distrikte der Stadt übernommen und dort überall Außenposten platziert. Wenn ihr diese Positionen übernehmt, kann Mayhem das für seine eigenen Zwecke nutzen und nützliche Informationen und Quests bereitstellen. Nachdem ihr die Außenposten eingenommen habt, könnt ihr in den diversen Bereichen der Stadt auch zum Beispiel versteckte Legion-Kerker finden. Es gibt viele interessante Elemente die wir entdecken, während wir das Spiel spielen."

Sasser sprach auch über den visuellen Stil von Agents of Mayhem: "Die Welt ist dynamisch und lebendig, Farbsättigung und Kontrast sind viel ausgeprägter, was unsere neue Richtung ist. Nun, ich bin kein Künstler, ich bin Designer, und trotzdem denke ich persönlich, dass der Stil des Spiels zu dem Besten gehört, was Volition bisher getan hat." Agents of Mayhem erscheint am 18. August für PC, PS4 und Xbox One, das komplette Interview könnt ihr unten sehen. Wirkt Seoul wie ein interessantes Szenario?