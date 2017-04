Spielt auf unseren Counter-Strike-Servern und gewinnt coole Preise!

Am Wochenende haben wir auf unseren eigenen Servern ein kleines Counter-Strike: Global Offensive-Turnier abgehalten, bei dem einige glückliche Gewinner tolle Preise abstauben konnten. Die kompletten Details erfahrt ihr auf unserer Turnier-Webseite, die Top-Drei Teams konnten sich unter anderem darüber freuen:

1. Steelseries Rival 300 in der CS:GO-Edition geht an: Zero9

2. QCK MASS-Mauspad geht an: Bobby

3. QCK MASS-Mauspad geht an: yeahnie

Die Gewinner werden gebeten, uns via E-Mail zu benachrichtigen, damit wir ihnen ihre Preise zuschicken können. Dafür könnt ihr einfach hier klicken.

Wir freuen uns außerdem bekannt zu geben, dass die Spieler, die im März auf unseren Servern gespielt haben, nun an besonderen Ranglisten-Spielen teilnehmen dürfen. Wer sich im 1v1-Spiel durchsetzt und viele Punkte kassiert, erhält einen besonderen Gaming-RIG von MSI - den Nightblade. Gewinnberechtigt sind dabei nicht nur die kompetitiven GR-Server, sondern alle CS:GO-Server von Gamereactor (falls ihr es noch nicht wisst, die findet ihr auf unserer Startseite). Alles was ihr dafür tun müsst, ist wie gewohnt bei uns zu spielen und den anderen Lesern euer Können beweisen. In den kommenden Wochen werden wir eine Punktetabelle einfügen, viel Glück, Soldaten!