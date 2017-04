Final Fantasy-Art Director und Star Ocean-Producer verlassen Square Enix

Zwei wichtige Square Enix-Entwickler haben am Wochenende ihre Büros geräumt und das Unternehmen verlassen. Isamu Kamikokuryo, Art Director von diversen Final Fantasy-Titeln, darunter auch FFXV, arbeitete seit mittlerweile 18 Jahren bei Square Enix, strebt nun jedoch aus persönlichen Gründen eine Freelancer-Karriere an. Yoshinori Yamagishi, der seit über zwanzig Jahren im Unternehmen arbeitete und unter anderem als Producer von Star Ocean und der Valkyrie Profile-Serie tätig war, schrieb auf Twitter, dass er den Wunsch habe, bei einer anderen Firma an einem neuen Projekt mitzuwirken. Vielen Dank an Siliconera dafür, dass sie diese Story entdeckt haben.