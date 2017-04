Marvel: Insomniacs Spider-Man erscheint noch 2017 für PS4

Ryan Penagos ist der Vizepräsident und Executive Editor bei Marvel Digital Media. Dieser Mann hat nun in einem einer Live-Sendung folgendes Statement gegeben und damit Sehnsüchte bei vielen Spider-Man-Fans geschürt:

"Am Horizont des Jahres 2017 kommt sogar noch mehr, etwa Spider-Man für die PS4 und Marvel vs. Capcom: Infinite für Xbox One, PS4 und Windows PC..."

Die Erwähnung in der Marvel-Show wurde direkt aufgezeichnet, doch ohne entsprechenden Kontext ist eine solche Aussage alles andere als eindeutig. Die Meldung ist deshalb so überraschend, weiß wir Spider-Man erst für das nächste Jahr erwartet haben und Sony bislang nichts anderes bestätigte. Das neue Spider-Man wurde auf der E3-2016 angekündigt und war damals erst in frühester Entwicklung. Vielleicht hat der neue Spider-Man-Kinofilm (Homecoming) die Arbeiten am Titel beschleunigt, schon im Sommer kommt der hierzulande in die Kinos. Insomniac's Spiel soll sich jedenfalls schon 2,5 Jahre in Entwicklung befinden und im vierten Quartel 2017 erscheinen.

Quelle: NeoGaf