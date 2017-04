Peter Molyneux spricht über nächstes Spiel: Legacy

Im Interview mit Glixel hat der berühmt-berüchtigte Videospiel-Entwickler Peter Molyneux über sein nächstes Spiel gesprochen, Legacy. Besonders viel wollte Molyneux nicht verraten, auch weil er nicht wieder falsche und zu hohe Erwartungen wecken wollte. Legacy soll sich sehr von dem unterscheiden, was Spieler bislang gewohnt sind. Die lebende Videospiel-Legende habe dafür sogar erneut mit dem Programmieren angefangen:

„Ich war früh in einem Hotel, habe gefrühstückt, etwas programmiert und dann kam die Idee. Binnen einer Stunde konnte ich es spielen."

Ein Genre könne er seinem neuen Spiel aktuell noch nicht zuordnen, doch bei der Frage zur Plattform wird Molyneux konkreter. Legacy nähere sich aktuell dem mobilen Format für Smartphone und Tablets an. Allzu viel denke Molyneux jedoch nicht darüber nach, sondern fokussiere sich stattdessen vor allem darauf, was für ihn am „einfachsten" umzusetzen sei - die Maus-Steuerung. Viel mehr wollte er an diesem Punkt auch gar nicht verraten, wir werden uns deshalb einfach gedulden müssen.

Eine kleine Randnotiz widmete der legendäre Entwickler seinem letzten Spiel, The Trail, aus dem vergangenen Herbst. Der Titel sei mittlerweile von mehr Spielern gespielt worden, als die gesamte Fable-Trilogie auf allen Plattformen zusammen. Eine beeindruckende Leistung, oder findet ihr das nicht?