Gerücht: Infos zur Xbox Scorpio kommen diese Woche

Die Xbox Scorpio wurde im letzten Sommer enthüllt und auch wenn Microsoft vereinzelt Informationen durchrieseln lässt, läuft das Thema doch recht weit unter dem Radar. Allerdings sollen wir auf neue Informationen nicht mehr sonderlich lange warten müssen, heißt es nun in einem Bericht von Windows Central. Das Magazin will erfahren haben, dass Microsoft für den morgigen Dienstag eine Enthüllung der genauen Konsolen-Leistung geplant habe. Die Kollegen sind sehr vorsichtig wenn es um solche Meldungen geht, daher vertrauen wir ihrem Urteil in dieser Sache und erwarten morgen handfeste Neuigkeiten. Wie einer der Redakteure auf Twitter klarstellt, handelt es sich dabei ganz sicher nicht um einen Aprilscherz.

Bestätigt werden diese Gerüchte übrigens auch vom Brancheninsider Shinobi602 (der uns in der Vergangenheit bereits mit etlichen Leaks versorgt hat), der ähnliche Dinge berichtet : Scorpion-Dinge nächste Woche, ja. Hardware klingt verdammt beeindruckend. Gute Nachrichten, um den Montag zu starten, nicht wahr?