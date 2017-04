Hearthstone für Nintendo Switch sei diskutabel

Hearthstone: Heroes of Warcraft startete auf dem PC und kämpfte sich mit ganz kleinen Schritten auf die mobilen Geräte, da das Gameplay vor allem auf den kleinen Bildschirmen glänzt. Nun die Zuschauerfrage: Welche neu-veröffentlichte Plattform ist ebenfalls mobil? Richtig: Die Nintendo Switch. Mike Donais, Senior Game Designer von Hearthstone: Heroes of Warcraft, wurde am Wochenende in einem Interview nach einem möglichen Switch-Port des Spiels gefragt und verriet Express, dass diese Idee durchaus diskutabel sei. "Das ist eine Diskussion, die man führen könnte." Donais' Antwort ist alles andere als eine Bestätigung, hört sich jedoch nach einem Denkanstoß an. Hat das Spiel Potential auf der Switch?