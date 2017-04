Nintendo stellt BMX-inspirierte Splatoon 2-Map vor

Als Bonus des ESL Go4Splatoon Europe-Finales, stellte Nintendo am Wochenende eine neue Splatoon 2-Karte für den Multiplayer vor. Die neue Arena wurde von Producer Hisashi Nogami in einem Video veröffentlicht und trägt den Namen Humpback Pump Track. Dabei hält man sich an dem Stil einer Indoor BMX-Arena. Wie man auf den ersten Bildern erkennt, enthält die neue Map einige Höhen und Tiefen, wodurch die Arena im Kampf zwischen den Inklingen eine große Herausforderung darstellen wird. Splatoon 2 wird im Laufe des Jahres exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht. Unten könnt ihr euch einige neue Bilder des Humpback Pump Tracks ansehen.