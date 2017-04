Nintendo Switch wird mehr als Xbox Scorpio verkaufen

Michael Pachter, der wohl bekannteste Analyst im Bereich der Videospiele, teilte seine Ansichten bezüglich der Nintendo Switch während seiner Show auf Youtube mit. So glaubt Pachter, dass sich die Nintendo Switch fleißig verkaufen werde und lobt dabei Nintendos Strategie für die Konsole. Auch wenn der Analytiker an gute Verkäufe für die Switch glaubt, so bezweifelt er trotzdem, dass sie der Playstation 4 gleichen werde und fügt hinzu, dass viele Spieler Sonys Konsole Primär, Nintendos Konsole als Ergänzung verwenden werden. Laut Pachter ist die Xbox Scorpio der wahre Konkurrent der Switch, ihm zufolge sollen die Verkäufe der Switch jedoch die von Microsofts neuster Konsole einholen.