Hearthstone-Erweiterung Reise nach Un'Goro erscheint diese Woche

Die neue Erweiterung von Hearthstone: Heroes of Warcraft, Reise nach Un'Goro, wurde erst vor knapp einem Monat angekündigt. Während eines Livestreams enthüllte Blizzard fast alle 135 kommenden Karten der fünften Erweiterung, und kündigte einen Release für den 6. April an. Zusätzlich fügt die Reise nach Un'Goro einige neue Mechaniken zum Kartenspiel hinzu, die nennenswerteste ist dabei der neue Kartentyp der Questkarte. Diese Karten versprechen den Spielern beim Erfüllen der Ziele einige große Belohnungen. So verlangt die magische Questkarte 'Öffnet das Tor' etwa, dass ihr sechs Zaubersprüche beschwört, die sich nicht von Anfang an in eurem Deck befanden. Im Gegenzug erhaltet ihr die Karte 'Zeitschleife', die euch einen Zug extra zur Verfügung stellt. Die Erweiterung markiert außerdem den Anfang des Jahres des Mammuts, Karten der vorherigen Erweiterungen Schwarzfels, das Große Turnier und die Forscherliga werden das Standardformat verlassen. Auf welche Karten der neusten Erweiterung freut ihr euch am meisten?