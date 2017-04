Erster Screenshot zum Phantom Dust-Remaster

Es sind nun mehr als drei Jahre vergangen, seitdem Microsoft das Reboot des kultigen Phantom Dust vorgestellt hat. In der Zwischenzeit wurde das ursprüngliche Projekt gestrichen und, vor einem Jahr, als Remaster neu angekündigt. Seit der E3 2016 ist es wieder erschreckend ruhig um das Spiel geworden, obwohl Phil Spencer, Chef der Xbox-Abteilung von Microsoft, schon vor einer Weile bekanntgegeben hat, dass wir noch vor dem Juni mit dem Spiel rechnen dürfen. Nun gibt es einen ersten Hinweis darauf, dass seine Aussage Gestalt annimmt. Spencer erklärte heute, dass er den Titel am Wochenende gesehen hat und entschied sich kurzerhand dazu, einen Screenshot davon zu teilen. Die Informationen am unteren Bildschirmrand gehören nicht zum aktiven Spiel-Design, sondern sind Eigenheiten der frühen Debug-Fassung. Trotzdem: Das Spiel scheint bei 30 FPS auf der Xbox One zu laufen. Ist das Teil noch auf eurem Radar oder seid ihr schon wieder darüber hinweg?