Perception lässt Spieler im Dunkeln tappen

Wir haben uns mit The Deep End Games' Amanda Gardner auf der PAX East zusammengesetzt, um mehr über das vielversprechende Horrorspiel Perception herauszufinden, bei dem der Spieler die Rolle eines blinden Mädchens namens Cassie einnimmt. The Deep End Games ist bepackt mit AAA-Industrie-Veteranen, viele davon stammen ursprünglich von Irrational Games, dem Studio hinter der Bioshock-Serie. Perception präsentiert jedoch etwas anderes, etwas bei dem der "Weniger ist mehr"-Effekt zum Einsatz kommt. Mehr über das Spiel und seine Qualitäten erfahrt ihr in unserer Vorschau.