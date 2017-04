Immortal Redneck erscheint Ende April für PC, Switch-Port denkbar

Wir haben kürzlich Enrique Paños Montoya interviewt, dem Mann hinter dem Roguelike-Shoter Immortal Redneck. Das Spiel erscheint am 25. April für den PC, Konsolen-Versionen seien ebenfalls in Arbeit, so Montoya. Wie uns der Entwickler verrät, schließe das nicht die Nintendo Switch aus, allerdings müsse das Team zuerst weitere Untersuchungen abschließen. Im Gespräch geht es aber nicht nur darum, sondern vor allem um FPS.