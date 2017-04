Total War: Warhammer II enthüllt, erscheint noch dieses Jahr

Am Freitag hat The Creative Assembly Total War: Warhammer II angekündigt, die Fortsetzung des Fantasie-Strategie-Titels, das auf der beliebten Tabletop-Vorlage von Games Workshop basiert. Total War: Warhammer II soll noch in diesem Jahr erscheinen. Das Spiel wird zwei Kampagnen enthalten, eine gibt es bereits zum Launch, der zweite Teil erscheint im kurz nach der Veröffentlichung kommen (allerdings nur für diejenigen, die beiden Spiele besitzen). Es wird vier neue Rassen geben, darunter die Hoch- und Dunkelelfen, die Echsenmenschen und eine noch unangekündigte Rasse.) Die Kampagnenkarte wurde für die zweite Iteration erneuert und um zusätzliche Szenarios für das Endspiel erweitert. Screenshots und ein Interview mit Game Director Ian Roxburgh und dem Communications-Manager von Creative Assembly, Al Bickham haben wir auch für euch am Start.