Ab April auch auf der Xbox One Städte in Cities: Skylines bauen

Cities: Skylines war für Colossal Order ein überraschender Erfolg und um darauf aufzubauen, wird das Spiel in Kürze auf der der Xbox One starten. Mitte April, genauer gesagt am 21., erscheint das Spiel mit der aktuellen Erweiterung, After Dark, zum OVP von 39,99 Euro. Für die Xbox wird das Tastatur-Steuerung auf den Controller angepasst, jedoch nicht von Collosal Order, sondern bei dem externen Entwickler Tantalus Media. Vorbestellungen sind ab sofort verfügbar, den neuesten Trailer haben wir für euch eingebunden.